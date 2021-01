Il centravanti belga uscito per infortunio nel match contro il Crotone. Lukaku sarà ko con la Sampdoria, Conte spera di recuperarlo contro la Roma

Inter in ansia per le condizioni di Romelu Lukaku, costretto alla sostituzione per infortunio nel corso del secondo tempo del match vinto largamente dai nerazzurri per 6-2 contro il Crotone, con il belga che ha firmato la rete del poker per la squadra di Conte.

Inter, le ultime sulle condizioni di Lukaku

Il tecnico nerazzurro incrocia le dita per le condizioni dell’ex Manchester United, che ha rimediato una contrattura al quadricipite coscia destra. Lukaku – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – salterà sicuramente la gara dell’Epifania con la Sampdoria e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi controlli per valutare ancora più a fondo il problema muscolare. Se saranno escluse lesioni, il numero nove potrebbe tornare disponibile domenica per il big match dell’Olimpico con la Roma.