In casa Inter c’è da risolvere ancora il destino di Christian Eriksen. Si è parlato molto di PSG ma per Pochettino non è la prima scelta

Ottava vittoria di fila in campionato per l’Inter che ha asfaltato il Crotone con un netto 6-2 grazie soprattutto alla tripletta di Lautaro Martinez, autentico protagonista della sfida. Chi invece è rimasto ancora una volta in disparte è Christian Eriksen, partente annunciato per la finestra invernale di calciomercato ed in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Anche oggi infatti l’ex Spurs è rimasto in panchina ad ammirare i compagni di squadra portare a casa un altro successo.

Calciomercato Inter, Eriksen non è la prima scelta del PSG

Scelta fatta da Conte e dalla società che ora aspetta la giusta proposta per cedere il trequartista danese, accostato spesso nelle ultime settimane soprattutto al Paris Saint Germain. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’ però Mauricio Pochettino non è propriamente un grande estimatore di Eriksen che non è la prima scelta per rinforzare il PSG. L’allenatore argentino infatti si aspettava di più nelle grandi partite ai tempi del Tottenham.