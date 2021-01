Inter-Crotone, Lukaku out per infortunio: problema muscolare alla coscia

Romelu Lukaku, il bomber dell’Inter, è uscito al minuto 75 della sfida contro il Crotone a causa di un problema muscolare

Pochi minuti dopo aver realizzato il gol del 4-2 contro il Crotone, Romelu Lukaku si è accasciato a centrocampo. Subito grande preoccupazione da parte dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che ha immediatamente sostituito, al minuto 75, il belga con Ivan Perisic. Per il bomber nerazzurro, contrattura al quadricipite della coscia destra, da valutare nelle prossime ore. Con la rete realizzata oggi, Lukaku ha raggiunto Cristiano Ronaldo della Juventus a quota 12 gol in campionato, in testa alla classifica dei marcatori.

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match, l’allenatore Antonio Conte ha dato spiegazioni sul problema patito da Lukaku: “Ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria, o meno. Lo abbiamo sostituto subito, per cui penso non sia niente di grave“.