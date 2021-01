Paratici al lavoro per trovare un sostituto di Chiellini già a gennaio: la scelta può ricadere su Umtiti, in uscita dal Barcellona

La situazione di Samuel Umtiti al Barcellona è delineata da tempo: il difensore centrale è ai margini del progetto di Ronald Koeman e la dirigenza blaugrana si prepara a cederlo a gennaio. La prima squadra che si è fatta avanti, stando a quanto riportato da ‘El Gol’, è l’Everton di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Umtiti, ma gli investimenti fatti nel corso dell’estate hanno frenato i Toffees, al momento.

Per questo la Juventus potrebbe avanzare con più insistenza per il profilo di Umtiti. I bianconeri devono porre rimedio a una coperta troppo corta in difesa, soprattutto dopo gli infortuni recidivi di Chiellini, che a 36 anni sta raccogliendo poche presenze: sono appena 5 quest'anno, di cui 3 in Serie A e 2 in Champions League, per un totale di 290 minuti giocati. Un ruolino di marcia non ottimale, anche in vista della seconda metà di stagione e dell'Europeo di quest'estate.

Calciomercato Juventus, accelerata per il post Chiellini

Sicuramente inferiore il minutaggio raccolto da Umtiti in stagione, con appena 2 presenze in campionato per un totale di 20 minuti: complice un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori fino all’inizio di dicembre, per il difensore francese lo spazio è oramai poco. Da qui la possibile accelerata di Paratici per chiudere l’accordo già a gennaio e portare a Torino un difensore che a 27 anni può offrire ancora garanzie per il futuro.

Da considerare anche la concorrenza che arriverebbe dalla Ligue 1 e in particolar modo dal Nizza: il campionato francese è una competizione ben nota al difensore del Barcellona, che prima di vestire la maglia blaugrana aveva giocato per sei anni nell’Olympique Lione, tra la squadra riserve e la prima. Poter tornare in patria potrebbe essere un ottimo modo per riprendere la continuità ricercata, ma il palcoscenico offertogli dalla Juventus potrebbe essere, invece, l’occasione perfetta per restare ancorato a una realtà internazionale.