Calciomercato Juventus, svolta Pogba: lo United lo cede a una condizione

Calciomercato Juventus, novità importanti per Pogba: apertura del Manchester United alla cessione, ecco in che modo

La Juventus si tuffa in un mese di gennaio importante sul campo e dal punto di vista del calciomercato. Bianconeri determinati ad andare a caccia di rinforzi, alle giuste condizioni. Il primo obiettivo è un attaccante, come noto, ma si insegue anche il ritorno di Paul Pogba. Alla nostra CMIT TV, tuttavia, l’intermediario Alberti ha spiegato che un addio di Pogba allo United a gennaio è molto difficile.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Decreto Crescita bloccato | Da Pogba a Paredes: il calciomercato si complica

Calciomercato Juventus, Pogba solo in estate: il Manchester United detta la linea

In effetti, dall’Inghilterra arrivano conferme sul fatto che la società non voglia privarsi del centrocampista francese a stagione in corso. Lo riferisce il ‘Mirror’, secondo cui però il Manchester United sarebbe ben disposto nei confronti del giocatore e a venirgli incontro, alle proprie condizioni. Assecondando cioè la sua volontà di andare via, ma in estate e a patto che nel frattempo lui non raggiunga l’accordo con un’altra società. Il tutto, per far sì che a giugno, anche con il suo contratto in scadenza nel 2022, si possa scatenare un’asta per evitare una pesante minusvalenza. La Juventus è avvisata.