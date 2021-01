La Juventus tiene in caldo il grande colpo di calciomercato e dalla Francia aggiornano sulle ultime novità relative il suo futuro. L’Arsenal vira su un obiettivo in casa Inter

La Juventus continua a monitorare il mercato a caccia di colpi che possano innalzare la qualità nella rosa di Andrea Pirlo. Tra questi sicuramente Houssem Aouar: il centrocampista francese, fin dalla scorsa stagione, ha attirato su di sé le maggiori big internazionali pronte a contendersi la sua qualità e le sue grandi giocate sulla trequarti. Il Lione, però, non molla il calciatore e ha intenzione di tirare la corda per la sua cessione.

Calciomercato Juventus, occhio alle ultime su Aouar: l’Arsenal punta Eriksen

Proprio nelle ultime ore, ‘le10sport’ ha riepilogato la situazione relativa il centrocampista offensivo, sottolineando come la Juventus sia assolutamente in corsa per acquistarlo. Allo stesso tempo, bisogna tenere in grande considerazione anche il PSG che nutre grande stima per le qualità del ragazzo. Per entrambe le squadre il colpo è definito “caldissimo”.

Attenzione alle decisioni in casa Arsenal. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, i Gunners si starebbero allontanando dal francese. Le ultime indiscrezioni sottolineano come il club inglese abbia ora tutta l’intenzione di affondare, invece, per Christian Eriksen, in uscita dall’Inter. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.