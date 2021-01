Calciomercato, si infiamma l’affare Isco | Corsa a tre: c’è la Juventus

Il futuro di Isco Alcorcon continua a tenere banco, soprattutto in Spagna, dove non mancano le ipotesi per il trequartista. Ecco le ultime novità e gli aggiornamenti

Non si placano le voci su quale sarà il futuro di Isco. Il trequartista spagnolo sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Zinedine Zidane e sembra intenzionato a lasciare i Blancos a gennaio. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘AS’, sarebbe entrato prepotentemente nella corsa al calciatore il Manchester United. I Red Devils, forti del loro potere economico, non avrebbero problemi a garantire al calciatore l’alto stipendio richiesto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vice Morata low cost | La preferenza di Pirlo

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri nella corsa a Isco

Gli inglesi, però, non sono i soli ad aver messo gli occhi sul trequartista. Piace, infatti, anche al Siviglia. I campioni in carica dell’Europa League avrebbero un vantaggio per il calciatore Blancos, legato alla sua volontà: secondo quanto filtra, infatti, sarebbe intenzionato a restare in Spagna.

Infine, però, da non sottovalutare la Juventus. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, i bianconeri sarebbero in corsa per il calciatore e insieme a Manchester United e Siviglia tra le favorite per assicurarsi le sue prestazioni a gennaio. Vedremo chi avrà la meglio.