Dall’Inghilterra rivelano che l’Arsenal abbia deciso di tirarsi indietro dalla corsa per Aouar: ancora presente la Juventus

Si sta per concludere un anno complicato, anche per le società calcistiche. L’assenza dei tifosi negli stadi ha causato gravi perdite economiche a tutti i club, che ora si ritrovano con meno soldi da spendere sul mercato. Per questo che sia l’imminente sessione di gennaio che quella della prossima estate saranno contraddistinte da una minor predisposizione all’investimento. In un mercato del genere, quindi, diventeranno ancora più importanti le occasioni che si possono presentare. Una di queste potrebbe essere sorta per la Juventus: dall’Inghilterra, infatti, rivelano che l’Arsenal si sarebbe tirata indietro nella corsa ad uno dei grandi obiettivi estivi di Paratici.

Calciomercato Juventus, Arteta dice ‘no’ | Strada libera per Aouar

Uno dei gioielli più luminosi della scorsa edizione della Champions League è stato Houssem Aouar. Il centrocampista dell’Olympique Lione sembrava destinato a lasciare la Ligue 1 in estate, ma tutto l’interesse di diverse grandi squadre si è rivelato un fuoco di paglia. A sei mesi di distanza dai timidi approcci estivi, la Juventus potrebbe tornare a parlare con Aulas del classe ’98. I rapporti con il presidente transalpino sono ottimi a Torino e, se dovesse abbassare le pretese rispetto ai 50 milioni di euro chiesti in estate, potrebbero sfociare in un grande affare di mercato.

Intanto, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, l’Arsenal si sarebbe defilata in maniera definitiva dalla corsa ad Aouar. I ‘Gunners’, infatti, sarebbero maggiormente intrigati da un profilo come Julian Brandt. Con lo smarcamento degli inglesi, la Juventus potrebbe avere la strada libera per arrivare al centrocampista dell’OL. Attenzione, però, al pressing del PSG: i parigini potrebbero decidere di affondare il colpo su Aouar per anticipare la concorrenza italiana.