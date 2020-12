Il riscatto di Brahim Diaz è una delle tante questioni da risolvere per il Milan che teme un ritorno di fiamma del Real Madrid

Nel sorprendente Milan di questa prima metà di stagione c’è anche un giovane fantasista spagnolo che ha bruciato le tappe, entrando da subito nel cuore dei tifosi. Si tratta di Brahim Diaz che ha offerto un grande inizio di avventura in rossonero spingendo quindi Maldini e soci a pensare già alle possibili soluzioni per riscattarlo dal Real Madrid, club proprietario del cartellino. A Milano il talentino iberico ha trovato maggiore continuità, in una squadra che lotta peraltro per il titolo.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz in bilico: rischia di tornare a Madrid

Minuti, gol, assist e fiducia per Brahim Diaz che sta accelerando il proprio percorso di crescita a San Siro, come non avrebbe di certo potuto fare alla corte di Zidane. Un exploit che non è passato sottotraccia proprio a Madrid. Secondo quanto sottolineato da ‘Defensa Central’, il Real sta iniziando a valutare seriamente il ritorno di Diaz nella prossima stagione, continuando il percorso di ringiovanimento e approfittando dei prossimi addii di Isco, Mariano e Jovic. Dal canto suo anche il centrocampista spagnolo sarebbe felice di fare ritorno al Real Madrid purchè abbia un buon minutaggio garantito. In caso contrario preferirebbe restare al Milan. Maldini dovrà sbrogliare una matassa con la compagine di Perez sempre più intenzionata a riportarlo a casa.