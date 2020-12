La dirigenza del Milan punta i gioielli francesi: Simakan resta la priorità. Mandzukic e Diego Costa non interessano al ‘Diavolo’

Un Milan giovane e alla francese. Sono diversi gli obiettivi d’Oltralpe per la dirigenza rossonera nella finestra di gennaio. Maldini e Massara lavorano per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, senza alzare però l’età media e il tetto ingaggi della rosa. Profili utili per il presente e con la speranza che possano rivelarsi dei potenziali crack in prospettiva.

Milan, non solo Simakan dalla Francia. Mandzukic fuori dalla lista

Nel reparto arretrato, non è più un mistero, come riporta ‘Tuttosport’ in cima alla lista degli uomini mercato di Via Aldo Rossi c’è Simakan, con il Milan che punta ad abbassare le pretese dello Strasburgo che chiede 15 milioni di euro per il suo gioiello. In mediana gli occhi del ‘Diavolo’ sono per Soumare, gioiello del Lille già cercato l’ultima estate dal Milan. Dal Tolosa, invece, sono finiti nel mirino dei rossoneri il centrocampista Kone e Antiste, quest’ultimo giovanissimo attaccante classe 2002 già proposto in passato alla dirigenza meneghina. In attacco complicato arrivare ad Edouard, che il Celtic valuta non meno di 35 milioni di euro come già rivelato nei giorni corsi dalla nostra redazione. Nel settore offensivo non interesserebbero invece profili esperti ma avanti con l’età come Mandzukic e Diego Costa, entrambi svincolati ma con ingaggi pesanti.