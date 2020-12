L’obiettivo principale per la difesa del Milan resta il giovane Simakan dello Strasburgo. Cresce però la concorrenza: contatto dalla Premier

Caccia aperta ad un nuovo difensore per il Milan che punta forte su Mohamed Simakan, classe 2000, centrale dello Strasburgo, che piace da tempo alla dirigenza rossonera. Il giovane transalpino è stato praticamente sempre presente in Ligue 1 ed ha anche realizzato un gol proseguendo a gonfie vele il proprio percorso di crescita. Un exploit che però sembra aver attirato anche altri top club del panorama internazionale.

Calciomercato Milan, pericolo Chelsea per Simakan: rispunta anche Rudiger

Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport.com’ il Chelsea avrebbe contattato la direzione dello Strasburgo per informarsi sulle condizioni di un possibile trasferimento. Allo stato attuale, il club londinese non ha trasmesso ancora alcuna offerta in via ufficiale ma l’interesse per il giovane Simakan potrebbe rappresentare un ostacolo per il Milan. Per convincere il club alsaziano bisognerà probabilmente formulare una proposta superiore ai 15 milioni di euro. A parziale ‘risarcimento’, qualora il classe 2000 dovesse davvero sfuggire dalle mani di Maldini e soci, il Chelsea potrebbe liberare con la formula del prestito Rudiger proprio per il Milan che andrebbe così a tamponare il buco in un’ipotetica situazione di emergenza.