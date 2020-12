Calciomercato Juventus, Paratici traballa | Sostituto: c’è il contatto!

Paratici potrebbe salutare la Juventus al termine di questa stagione. Per la sua sostituzione spunta a sorpresa il nome di Luis Campos

In casa Juventus è molto precaria la posizione di Fabio Paratici. Stando ad alcune indiscrezioni Andrea Agnelli starebbe pensando di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, a causa soprattutto di diverse scelte sbagliate nelle ultime due-tre sessioni di calciomercato. Chi al posto del 48enne di Borgonovo Val Tidone? Nei giorni passati è stato rilanciato il nome di Igli Tare, però sempre difficile da strappare alla Lazio di Lotito, mentre è di queste ore la notizia secondo cui il club bianconero ha contattato Luis Campos.

Calciomercato Juventus, contatto con Campos: sfida a due big

Accostato nel recente passato sia alla Roma che al Milan, secondo il giornalista Duncan Castles il manager portoghese ha risolto il contratto che lo legava al Lille ed è ora del tutto libero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di mercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Luis Campos is now a free agent after formally terminating the contract under which he ran Lille’s technical department.

Barcelona and Juventus have contacted him. Manchester United have shortlisted him for director of football role. https://t.co/v75dPWB31j pic.twitter.com/gPSA23eeyZ — Duncan Castles (@DuncanCastles) December 30, 2020

La notizia, però, è un’altra: Campos, un grande talent scout (in carriera avrebbe scoperto tanti calciatori divenuti campioni se non campionissimi, su tutti Mbappe) sarebbe stato contattato dalla Juventus, oltre che da Barcellona e Manchester United, con quest’ultimo che sembra al momento in pole. Vediamo se la notizia troverà delle conferme, ma al momento pare davvero che la Juve abbia cominciato a muoversi per il dopo Paratici