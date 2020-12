De Paul destinato a restare all’Udinese nonostante l’interesse di Juventus e soprattutto Inter. Il Dg Marino blinda almeno fino a giugno l’argentino

Rodrigo De Paul, da tempo ormai, fa gola alle grandi d’Italia. Juventus e specialmente Inter restano in pressing sul numero dieci argentino, in estate vicino a lasciare l’Italia prima della permanenza all’Udinese. E almeno fino al prossimo giugno, il nazionale albiceleste è destinato a restare in Friuli come rivela Pierpaolo Marino a ‘Tuttosport’.

Marino ‘risponde’ a Inter e Juventus: “De Paul resta all’Udinese”

Il Dg dell’Udinese chiude le porte ad un’ipotetica cessione di De Paul nel mercato invernale: “A gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo: ci sarà la Coppa America, se ne discuterà dopo. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Vi dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute».

Marino aggiunge: “Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita».