Tra gli obiettivi di mercato dell’Inter c’è sempre Rodrigo de Paul dell’Udinese. Il club friulani fissa però una data per le trattative

Sono tante le opzioni che l’Inter sta passando al vaglio per il centrocampo del futuro. Tra questi anche Rodrigo de Paul, polivalente fantasista dell’Udinese, capace di interpretare con ottimi risultati diversi ruoli della mediana. Il profilo dell’argentino intriga parecchio Antonio Conte, così come la Juventus ma non sarà facile convincere la società friulana. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ i club che vorranno trattare con l’Udinese dovranno aspettare il 23 gennaio. I Pozzo non ascolteranno offerte prima di quella data in virtù delle molte gare ravvicinate che dovranno affrontare nella prima fase del 2021. Con una valutazione di 30/40 milioni inoltre è difficile mettere in piedi un’operazione sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo ‘mascherato’.