Radja Nainggolan potrebbe essere usato per arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista belga resta in uscita dall’Inter

Radja Nainggolan è tra i calciatori in uscita dall’Inter. Il centrocampista belga non è ormai da due anni che non rientra più nei piani del club nerazzurro e a gennaio è pronto a fare le valigie. Quasi certamente il calciatore rimarrà a giocare in Serie A. In prima fila continua a esserci il Cagliari: Nainggolan farebbe ritorno di corsa in Sardegna ma andrà trovato un accordo. In questi giorni si è parlato di un possibile scambio con Pavoletti, che sbarcherebbe a Milano come vice Lukaku. L’ipotesi Cagliari, però, non decolla e non è l’unica per il centrocampista.

Il giocatore ad ottobre è stato un’idea anche del Torino, che potrebbe tornare a farsi sotto, così come la Fiorentina.

Nelle ultime ore, poi, si è fatta avanti anche un’altra strada, quella che porterebbe Nainggolan a Reggio Emilia, per vestire il neroverde del Sassuolo. I rapporti tra Carnevali e Marotta sono ottimi e l’affare potrebbe davvero decollare. La cessione di Nainggolan al Sassuolo potrebbe inoltre essere un modo per l’Inter, per guadagnare strada nella corsa a Manuel Locatelli. Il belga farebbe abbassare il costo del cartellino del centrocampista italiano, valutato più di 40 milioni di euro, che tanto piace alla Juventus di Pirlo.