L’Inter resta sempre in prima fila per quanto riguarda Mattia Zaccagni, talento del Verona che sta stupendo tutti anche quest’anno: la situazione

Tra le sorprese più liete di questa prima metà di stagione c'è sicuramente Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo del Verona capace di mettere a referto anche tre reti conquistando persino la convocazione in nazionale. Una crescita esponenziale quella del classe 1995 di Juric che già lo scorso anno mise in mostra le sue qualità.

Un talento quello di Zaccagni che non è passato inosservato gli occhi delle big. L’Arena’ infatti evidenzia come per lui ci sia in pole position l’Inter che ha segnato il nome in agenda. Il Verona chiede almeno 10 milioni di euro e i nerazzurri possono giocarsi le carte legate ai riscatti dei giovani Dimarco e Salcedo come contropartite tecniche.