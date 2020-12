La Roma cerca un esterno e un trequartista a gennaio e Calciomercato.it ha raccolto alcune informazioni sui due brasiliani

Dopo aver chiuso il 2020 al terzo posto in classifica, la Roma continua a pianificare il proprio futuro, in attesa che Tiago Pinto si insedi ufficialmente come nuovo dirigente giallorosso. Sono diverse, infatti, le trattative già avviate dal club giallorosso, alcune portate avanti da Ryan Friedkin in persona. La priorità resta sicuramente un esterno destro, ma a Trigoria non si perde di vista nemmeno il mercato degli attaccanti, per reperire un trequartista che sia in grado di far rifiatare Mkhitaryan e Pedro, ma anche di prendere in considerazione una cessione in prestito di Carles Perez.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, dagli USA: “Fatta per Reynolds”| Il punto sull’affare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a destra | C’è anche il grande ex

Calciomercato Roma: il punto su Bernard, El Shaarawy e Otavio

Sin dallo scorso settembre, l’obiettivo principale della società è Stephan El Shaarawy, per cui si continua a cercare la giusta quadra con lo Shangha, nel tentativo di ottenerlo in prestito. Un profilo gradito anche a Paulo Fonseca, la cui prima scelta potrebbe tuttavia essere Bernard. Non a caso, ‘Il Tempo’ ha parlato di contatti recenti tra l’agente del brasiliano e l’allenatore portoghese, principale artefice della rinascita del calciatore dopo i primi difficili anni allo Shakhtar. Una stima reciproca che, tuttavia, non basta a superare gli ostacoli rappresentati dall’elevato ingaggio dell’ex Atletico Mineiro e dalla posizione dell’Everton. Non si registrano invece nuovi contatti tra la società e l’entourage del 28enne.

Di recente, si è parlato anche di un altro brasiliano: Otavio. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano l’esistenza di sondaggi da diversi paesi, ma negano l’esistenza di offerte o trattative ufficiali. Ad oggi, non è ancora da escludere l’ipotesi di un rinnovo contrattuale con il Porto. In scadenza a giugno 2021, il folletto 25enne è stato accostato anche al Siviglia e ha collezionato 3 gol e 5 assist in questa stagione.