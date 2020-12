Sami Khedira è volato in Inghilterra con il permesso della Juventus per trovare una sistemazione in Premier League

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Sami Khedira. Secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, il centrocampista della Juventus è volato in Inghilterra con il permesso della società per cercare una nuova squadra in Premier League. È infatti noto l’interesse di diversi club per l’ex Real Madrid e il gradimento del giocatore nei confronti del campionato inglese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, blitz di Khedira in Inghilterra: le ultime

Nella giornata odierna il 33enne è così sbarcato nel Regno Unito per valutare tutte le possibili destinazioni. Una di queste è sicuramente l’Everton di Ancelotti: come raccontato da Calciomercato.it, però, l’operazione con i ‘Toffees’ non è così avviata. Il blitz di Khedira, in scadenza di contratto a giugno con il club bianconero, potrebbe dunque rivelarsi cruciale proprio in questo senso. Sono insomma giorni decisivi per il futuro del centrocampista fuori dai piani della Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi.