L’Inter punterebbe con decisione sul ‘Papu’ Gomez per gennaio. Il club di Suning avrebbe trovato un’intesa di massima con il fantasista in uscita dall’Atalanta

L’Udinese per bocca del Dg Marino chiude alla partenza di De Paul, con l’Inter che potrebbe così virare su un altro obiettivo sensibile al momento nella lista degli acquisti della dirigenza di Viale della Liberazione. Stiamo parlando di Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta a gennaio se il club orobico non riuscirà a ricomporre la frattura tra l’argentino e il tecnico Gasperini.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Gomez si allena a parte | Esclusione a Zingonia

Inter, colpo Gomez: Marotta ha l’intesa col Papu

L’Inter è vigile sugli scenari in merito al ‘Papu’ e stando al ‘Corriere della Sera’ starebbe accelerando per portare il giocatore (che non vorrebbe allontanarsi da casa) alla corte dell’estimatore Antonio Conte. Marotta a Ausilio avrebbero trovato un accordo di massima con l’entourage del nazionale albiceleste, sulla base di un contratto fino al 2023 da circa 2,5 milioni (più premi) a stagione, ovvero l’attuale ingaggio che il numero dieci percepisce a Bergamo. Adesso la palla passerebbe alle due società, con il sodalizio di Suning che dovrà trovare l’intesa con l’Atalanta per il prezzo del cartellino del classe ’88. La società orobica valuterebbe Gomez tra gli 8 e i 12 milioni di euro, con l’Inter che punterebbe invece ad abbassare le pretese dei Percassi.