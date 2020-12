La classifica deficitaria impone alla Juventus di cercare rinforzi nel calciomercato di gennaio, ma i margini di manovra non sono così ampi

La ricerca di un vice Morata rappresenta sicuramente una delle priorità del calciomercato Juventus, ma la dirigenza bianconera continua a lavorare anche su altri fronti. Ormai da giorni vi stiamo aggiornando sulla trattativa Reynolds, ma l’esterno destro non è sicuramente l’unico nome caldo. Alla ricerca di fantasia sulla trequarti, la dirigenza bianconera continua a monitorare diverse situazioni, vigilando con estremo interesse soprattutto la rosa degli scontenti.

Calciomercato Juventus, Isco ha scelto il nuovo club

Oltre ad Ozil, il nome che va per la maggiore ormai da mesi è quello di Isco, accostato anche a Inter e Milan. Dalla Spagna non arrivano però buone notizie per i club italiani. Secondo ‘As’, infatti, il centrocampista spagnolo avrebbe già scelto la prossima destinazione: il Siviglia. L’ex Malaga era pronto a partire già a gennaio, ma Zidane avrebbe deciso di rinviare la sua cessione alla prossima estate, quando il giocatore spingerà per poter tornare a lavorare con Lopetegui.