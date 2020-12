È sempre in bilico il futuro alla Juventus di Paulo Dybala. I bianconeri pensano ad un doppio colpo stellare: tutti i dettagli

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. La trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo e l’incontro tra la società e l’entourage del numero 10 non avrà luogo prima di febbraio. Continua a slittare, dunque, l’accordo tra le parti, e conseguentemente si rincorrono rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo all’attacco del futuro in casa bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, scenario clamoroso: via Dybala, Depay subito e Aguero a giugno!

In questo senso, secondo quanto riferito in diretta dai giornalisti di ‘Top Calcio 24’, la Juventus non vuole superare i 10 milioni di euro d’ingaggio per Dybala perché in casa Manchester City c’è la grande occasione Aguero, che non sta rinnovando e si libererà a parametro zero nel prossimo giugno. Inoltre, a gennaio può arrivare anche Depay dal Lione, in cambio di Bernardeschi o di De Sciglio che è già in prestito nel club francese. L’attaccante olandese, insieme alla ghiottissima occasione Aguero, toglierebbero definitivamente spazio a Dybala, segnando di fatto il destino del giocatore. Al momento si tratta solo di rumors e suggestioni, ma nel calciomercato, si sa, niente è impossibile. In ogni caso, sono mesi decisivi per il futuro della ‘Joya’ e dell’attacco della Juventus. Staremo a vedere.