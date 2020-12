Anche la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante a gennaio. Si raffredda la pista Giroud: tutti i dettagli

Tra le priorità della Juventus in vista del calciomercato invernale c’è la quarta punta da affiancare a Ronaldo, Morata e Dybala, più precisamente un vice dello spagnolo da utilizzare a gara in corso o per far rifiatare l’ex Atletico Madrid. Negli ultimi giorni si è anche parlato del possibile ritorno di Llorente, mentre un nome già accostato ai bianconeri è quello di Olivier Giroud, a lungo seguito anche da Inter e Lazio nell’ultima sessione di mercato. L’attaccante francese, però, non sarebbe convinto di lasciare il Chelsea per la Juve. Ecco i motivi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, caccia al vice Morata | I dubbi di Giroud

Intervenuto in diretta a “Casa Juventibus” sul canale Twitch di ‘juventibus.com’, Romeo Agresti ha chiarito la posizione di Giroud: “Credo che Giroud non sia più praticabile per la Juventus. Innanzitutto perché è tornato a giocare con il Chelsea, e anche a segnare. Inoltre il Chelsea non lo libera a zero: potrebbe rimanere a Londra fino a giugno e poi decidere il suo futuro. Non credo che sia propenso a venire a fare la riserva di Morata, quando al Chelsea si contende il posto da titolare con Abraham“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, obiettivo Milik: le ultime

Il giornalista di ‘goal.com’ ha anche aggiunto: “Milik è quello che piace di più, ma più difficile da prendere: il Napoli vuole 15-18 milioni“. Tuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, lo ‘sconto’ del club azzurro è ancora possibile. Si raffredda, dunque, la pista Giroud per la Juventus, mentre resta da tenere d’occhio quella che porta al centravanti polacco. Staremo a vedere.