Calciomercato Juventus, rinnovo Frabotta | Le ultime di CMI.IT

La Juventus è pronta a blindare Gianluca Frabotta, esterno sinistro lanciato da Andrea Pirlo all’inizio di questa stagione: ecco come stanno le cose

Ha sopperito con costanza e ottime prestazioni all’assenza di un giocatore importante come Alex Sandro e la Juventus non vuole farselo scappare. Stiamo parlando di Gianluca Frabotta, 21enne esterno sinistro lanciato in prima squadra da Andrea Pirlo all’inizio della stagione in corso. Adesso sta trovando meno spazio, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre disimpegnato bene. Per tutti questi motivi, il club bianconero ha intenzione di blindarlo con un nuovo contratto e un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio.

Ma questo non avverrà, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, entro la fine di quest’anno. Allo stato attuale, non ci sono incontri in programma tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Frabotta. La volontà è quella di proseguire insieme, probabile un prolungamento dal 2023 (attuale scadenza) al 30 giugno 2025. Di tutto questo si discuterà all’inizio del 2021, come già anticipato nelle scorse settimane, con ogni probabilità dopo la fine della sessione di calciomercato del gennaio prossimo. I rapporti tra le parti sono ottimi e non si vedono nubi all’orizzonte. Vi terremo aggiornati.