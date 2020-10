Ingaggi Serie A, Juventus sempre in testa | Da Ronaldo a Frabotta: le cifre

La Juventus resta nettamente la società italiana col monte stipendi più alto. Dietro c’è l’Inter di Suning, quinto il Milan con un divario di 146 milioni di euro

Nel calciomercato estivo, la Juventus ha provato – riuscendoci in parte – a ‘svecchiare’ la rosa e al contempo ridurre il monte ingaggi con le partenze dei vari Higuain, Matuidi e Douglas Costa (in prestito). Secondo quanto riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, alla fine il club bianconero ha ottenuto una riduzione di 58 milioni di euro rispetto all’anno scorso, rimanendo, tuttavia, la società italiana che spende di più per gli emolumenti dei propri calciatori. Complessivamente, 236 milioni di euro, +87 sull’Inter (in crescita) seconda e addirittura +146 sul Milan, quinto in questa ‘speciale’ classifica che vede Roma (112) e Napoli (105) al terzo e quarto posto, mentre lo Spezia ultimo con 22.

Cristiano Ronaldo è ovviamente il più pagato: 31 milioni di euro a stagione, invece il giovane Frabotta quello meno con appena 100mila euro l’anno, anche se presto arriverà il rinnovo. Per quanto riguarda i nuovi acquisti: 5 milioni lo stipendio di Arthur, Morata e Chiesa, di 2,5 quello di Kulusevski e McKennie.

Juventus, da Ronaldo a Chiesa e Frabotta: gli ingaggi dei bianconeri

Ronaldo 31 milioni di euro netti

De Ligt 8

Dybala 7,3

Rabiot 7

Ramsey 7

Bonucci 6,5

Szczesny 6,5

Alex Sandro 6

Arthur 5

Chiesa 5

Cuadrado 5

Morata 5

Bernardeschi 4

Danilo 4

Chiellini 3,5

Bentancur 2,5

Kulusevski 2,5

McKennie 2,5

Demiral 1,8

Buffon 1,5

Pinsoglio 0,3

Frabotta 0,1

