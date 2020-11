Calciomercato Juventus, rinnovo Frabotta: discorso rimandato al 2021

Gianluca Frabotta è una delle sorprese più liete della nuova Juventus di Andrea Pirlo: per l’esterno sinistro, si discute del prolungamento di contratto

All’esordio sulla panchina della Juventus, contro la Sampdoria, Andrea Pirlo ha stupito tutti mandando in campo dal primo minuto Gianluca Frabotta. L’esterno sinistro non ha deluso il suo nuovo allenatore, anzi. Da quel momento, il 21enne calciatore ha raccolto altre cinque presenze in Serie A, due dall’inizio, oltre a 14 minuti in Champions League contro il Ferencvaros. Le prestazioni del Nazionale Under 21 sono state sempre di ottimo livello, non facendo pesare l’assenza di un calciatore del livello di Alex Sandro. E la società bianconera ha intenzione di premiarlo con un adeguamento dell’ingaggio e blindarlo con un prolungamento contrattuale (l’attuale accordo è in scadenza nel 2023). Di questo, però, se ne parlerà più avanti: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il discorso è rinviato a febbraio-marzo del 2021. Le parti hanno tutta l’intenzione e la volontà di proseguire il percorso insieme per diverse stagioni ancora, dunque nessun ripensamento. Colloqui solo posticipati all’inizio dell’anno nuovo.

