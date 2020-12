Non ci sono novità sul rinnovo, ma Ibrahimovic pronuncia parole al miele sulla sua avventura al Milan

“Ho giocato in tanti club e ho rispetto per tutti i miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a casa. Vado a Milanello ogni mattina e non ho fretta di tornare a casa, perché sono a casa”. Parole al miele quelle di Zlatan Ibrahimovic, pronunciate dallo svedese nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sport Week’. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Serie A | I risultati dopo Natale: i precedenti di Milan, Inter e Juve

“Mi sono sentito così la prima volta che sono venuto al Milan, era il 2010. Con Galliani e Berlusconi, con la squadra, tutti quelli che lavoravano li, c’era un altro feeling, un’altra atmosfera. Ti facevano sentire a casa. Questo mi piaceva perché potevo essere me stesso e allo stesso tempo giocavo per uno dei club più grandi al mondo. Per questo per me il Milan è il top of the top”. Un messaggio importante quello lanciato dall’attaccante. Un messaggio che può dare un segnale su quello che sarà il suo futuro. Gazidis ha sottolineato che ancora non ci sono stati contatti sul rinnovo, che dipenderà anche dal giocatore. Ma da queste parole la volontà di Ibrahimovic sembra essere chiara.