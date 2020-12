L’impatto della sosta di Natale sulle cinque big della Serie A varia da squadra a squadra: ecco tutti i risultati

La Serie A riprenderà il 3 gennaio dopo la seppur breve sosta natalizia. Successivamente, un altro turno infrasettimanale, quello dell’Epifania. Ma come reagiscono le big alla sosta dovuta al Natale? La redazione di Calciomercato.it ha analizzato gli ultimi nove campionati, ovvero dal 2011/12 al 2019/20, gli anni in cui la Juventus ha conquistato lo scudetto. Nel dettaglio, il cammino di Milan, Inter, Roma, Napoli e della squadra bianconera.

Serie A, il rapporto delle big con la sosta natalizia

In nove anni possono cambiare tante cose: l’Inter, per esempio, ha iniziato il suo processo di ‘decrescita’ proprio un anno dopo l’addio di Leonardo e la vittoria di quello che oggi è l’ultimo trofeo vinto, la Coppa Italia. Poi ci sono Milan, Roma e Napoli: le ultime due hanno dato filo da torcere alla Juventus in certi casi, che è comunque riuscita a conquistare nove scudetti di fila. Nelle ‘statistiche’ va considerato che nel 2017/18 ripresero il 21 gennaio, dopo l’Epifania e dopo aver giocato il 23 e il 30 dicembre. L’anno dopo, invece, ci fu il boxing day e la Serie A riprese il 20 gennaio, una settimana dopo gli ottavi di Coppa Italia, utilizzata come fase di ‘rodaggio’.

Il Milan in nove anni ha vinto 6 partite, pareggiata 1 e perse 2. Per un totale di 19 punti.

L'Inter ha vinto 4 partite, pareggiate 3 e perse 2. Per un totale di 15 punti.

La Juventus ha vinto 7 partite, pareggiata 1 e persa 1. Per un totale di 22 punti.

La Roma ha vinto 4 partite, pareggiate 2 e perse 3. Per un totale di 14 punti.

Il Napoli ha vinto 8 partite e ne ha persa 1. Per un totale di 24 punti.

Bisogna anche valutare la qualità degli avversari affrontati: la Roma negli ultimi nove anni ha affrontato una volta la Juventus, l’Inter e il Napoli -conquistando un punto-. La stessa cosa vale per i partenopei, che oltre ai giallorossi hanno dovuto affrontare anche l’Inter. A differenza, per esempio, del Milan che non ha mai incontrato una big dopo la sosta natalizia (Atalanta, di certo non quella di oggi, poi Siena, Sassuolo, Cagliari…). La squadra a cui è andata peggio è stata senz’altro l’Inter: oltre agli scontri diretti con Roma, Juventus, Napoli, ha giocato anche contro la Lazio.

Nel prossimo turno andranno in scena Inter-Crotone, Roma-Sampdoria, Cagliari-Napoli, Benevento-Milan e Juventus-Udinese. Insomma, le possibilità di vedere l’en plein non sono poche.