Nuove indiscrezioni sulla prossima squadra di David Alaba. Il difensore sarebbe ad un passo dall’addio al Bayern Monaco: cifre e dettagli

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo e tra i big destinati ad infiammare le prossime settimane di trattative spicca anche David Alaba. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco. Diversi top club europei, Juventus compresa, sono ormai da tempo sulle tracce del 28enne, ma nelle ultime ore sono giunte notizie non positive per il club bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Alaba giocherà nel Real Madrid: le ultime

Stando a ‘The Athletic’, la prossima squadra di Alaba sarà il Real Madrid. Il portale dà praticamente per fatto l’affare in casa ‘Blancos’ con addirittura le cifre e i dettagli dell’accordo: un triennale da 10 milioni a stagione, per un totale di 30 milioni, che porterà il forte difensore austriaco a vestire la maglia del Real. Rischio beffa sempre più concreto, dunque, per la Juventus. Si attendono ora ulteriori conferme.