Andrea Pirlo per il calciomercato invernale della Juventus rivuole in rosa un suo ex compagno

Fernando Llorente sta finalizzando la propria separazione dal Napoli: nonostante il suo ritorno in campo per circa 20 minuti di gioco contro il Torino, l’attaccante spagnolo è ai margini del progetto partenopeo dal mese di gennaio, sin dall’arrivo di Gattuso in Campania. Per questo l’ex attaccante della Juventus sta pensando di cambiare squadra già nel mercato invernale, magari con la possibilità di ritrovare anche la continuità desiderata.

La Sampdoria sembrava pronta a convincere l’attaccante, ma nelle ultime ore è emersa anche la pista Juventus, pronta ad accogliere l’ex attaccante a braccia aperte e per più dei mesi proposti dal club di Ferrero. D’altronde cinque anni fa, nel corso delle due stagioni dal 2013 al 2015, il centravanti arrivato dall’Athletic Bilbao a parametro zero aveva inizialmente trovato poco spazio, ma col tempo si era ritagliato un importante ruolo nello scacchiere di Antonio Conte. L’arrivo di Allegri lo aveva poi relegato a vice di Morata, ruolo che adesso Pirlo potrebbe nuovamente suggerirgli. Il tecnico bianconero in questi giorni si confronterà con la società sulle mosse di mercato da attuare a gennaio, per rinforzarsi e iniziare la risalita in classifica.

Calciomercato Juventus, vice Morata cercasi

Con l’attuale allenatore bianconero, inoltre, Llorente ha giocato in quelle due stagioni in bianconero e poterlo ritrovare adesso come tecnico potrebbe rappresentare un plus non indifferente, anche a fronte del fatto che sarebbe proprio Pirlo a sostenere il suo acquisto. Nel novero di possibilità tra l’arrivo di Pavoletti o di Milik, l’affare low cost che porta a Llorente sembra anche il più ponderato da un punto di vista economico.

Se per Milik De Laurentiis continua a chiedere non meno di 15 milioni, nonostante l’attaccante polacco sia fermo oramai da quasi sei mesi, l’alternativa spagnola non va sottovalutata, ma va tenuta in considerazione l’alta concorrenza: oltre alla già citata Sampdoria, anche la Fiorentina aveva provato l’assalto al giocatore, soprattutto a margine del possibile affare che avrebbe portato Cutrone al Napoli.