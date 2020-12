Juventus-Napoli, ecco la data! | Ma c’è un problema

Spunta la data per giocare Juventus-Napoli, gara di Serie A, ma c’è un problema

Cercasi data per il big match. Impossibilitato a partire per Torino lo scorso 3 ottobre in ottemperanza a una disposizione dell’Asl di competenza, il Napoli ha vinto il ricorso contro la sconfitta a tavolino che favoriva la Juventus. Esaminato con attenzione il caso, il Collegio di Garanzia del Coni ha quindi deciso di far giocare la partita. A gennaio, considerati i fitti impegni di entrambe le compagini, sarà difficile trovare uno spazio libero. Juventus-Napoli potrebbe quindi disputarsi a febbraio.

Juventus-Napoli, possibile data il 14 febbraio

Le società di Agnelli e De Laurentiis, riporta il ‘Corriere dello Sport’, finiranno per ritrovarsi allo Stadium, molto probabilmente, il 14 febbraio 2021, quando invece dovrebbero starsene entrambe al Maradona per giocarsi la gara di ritorno. La decisione potrebbe arrivare per non far disputare il match di andata dopo quello di ritorno, previsto, ad oggi, il 13 febbraio alle ore 18. Successivamente, qualora dovesse concretizzarsi questa ipotesi, bisognerebbe trovare una nuova data per Napoli-Juve.