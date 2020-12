Ieri il Collegio di Garanzia ha ribaltatato la sentenza della Figc: Juventus-Napoli si giocherà, oggi è arrivata l’ulteriore ufficialità dalla Lega Serie A

Juventus-Napoli ha vissuto l’ultimo ‘scontro’ fuori dal campo. Ieri la telenovela si è conclusa con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che ha ribaltato la sentenza iniziale togliendo il punto di penalizzazione al Napoli e lo 0-3 in classifica. Una mazzata per i bianconeri, che poi hanno perso poche ore dopo 3-0 con la Fiorentina. Accolto dunque il ricorso dei partenopei e oggi è arrivata l’ulteriore conferma ufficiale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul sito della Lega Serie A, infatti, è apparso un comunicato che conferma nuovamente in via ufficiale che Juventus-Napoli si giocherà: “Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A Tim JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la 3ª giornata d’andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi“. Da stabilire quindi il giorno del recupero.