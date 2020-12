Juventus-Napoli, la data del recupero: si gioca a maggio (per ora)

Juventus-Napoli, dopo la vittoria azzurra in ricorso bisogna scegliere la data per giocare: calendario strettissimo, si può arrivare a maggio

La giornata di ieri è stata segnata dal ribaltone su Juventus-Napoli: il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione agli azzurri, la gara si dovrà giocare sul campo. Annullati lo 0-3 a tavolino per i partenopei e il -1 in classifica. Una sentenza che ridisegna la classifica del campionato e apre ora l’interrogativo sulla data in cui la gara andrà disputata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus-Napoli si gioca: data del match e retroscena

Il calendario è estremamente compattato e non sarà facile trovare un ‘buco’ disponibile. La ridda delle ipotesi procede già da ieri. Il ‘Corriere dello Sport’ ipotizza lo slittamento o delle gare degli ottavi di Coppa Italia di bianconeri e azzurri in programma il 13 gennaio o addirittura della Supercoppa del 20 gennaio. Soluzione che però appare difficilmente proponibile soprattutto nel secondo caso per i contratti già sottoscritti con gli sponsor. ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’ ritengono che allo stato attuale il rischio sia di arrivare a maggio per recuperare la gara. A meno che il calendario di entrambe non si liberi con una eliminazione prematura in Coppa Italia o nelle coppe europee, nelle quali saranno di nuovo impegnate da febbraio, subito dopo, guarda caso, Napoli-Juventus, gara della 22a giornata.