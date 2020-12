Eriksen sarà ceduto nella finestra di gennaio come confermato da Marotta. L’Inter sogna un possibile scambio con il Manchester United per van de Beek

Un’ulteriore conferma è arrivata ieri. Christian Eriksen non fa parte dei piani dell’Inter e di Antonio Conte. Beppe Marotta, Ad, nerazzurro, ha praticamente ‘ufficializzato’ la accessione a gennaio del fantasista danese nel pre-partita della trasferta di Verona. Gara nel quale l’ex Tottenham non era neanche in panchina, in permesso con la società per tornare in patria e stare al fianco della moglie in dolce attesa.

Inter, carta Eriksen per il sogno van de Beek

Quella contro il Cagliari dello scorso 13 dicembre potrebbe essere stata quindi l’ultima apparizione di Eriksen con la maglia nerazzurra, a meno di un anno dal suo sbarco in pompa magna a Milano. “Non è funzionale alla squadra”, ha sentenziato ieri Marotta, insieme al braccio destro Ausilio a caccia di un rimpiazzo a centrocampo per esaudire le richieste di Conte. Eriksen potrebbe portare un altro profilo di livello alla corte del tecnico salentino, con la dirigenza di Viale della Liberazione che studia tutte le possibili mosse. Restano in piedi le operazioni con PSG e Arsenal rispettivamente per Paredes e Xhaka (o Ceballos) – scrive ‘Tuttosport’ – ma il sogno sarebbe quello di riuscire a portare van de Beek alla corte di Conte grazie ad Eriksen.

L’olandese ex Ajax sta deludendo al Manchester United e non sa trovando lo spazio desiderato, con l’Inter che studia una possibile offensiva per regalarlo a Conte in uno scambio di prestito con il danese, già accostato ai ‘Red Devils’ in passato prima dello sbarco in Italia.