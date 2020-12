Arriva l’ennesima conferma sul futuro di Eriksen: l’annuncio di Marotta prima di Verona-Inter

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita di Verona–Inter, Beppe Marotta è tornato a parlare del futuro di Christian Eriksen, confermando di fatto definitivamente la separazione con il fantasista danese: “Se ha già giocato la sua ultima partita qui? Ci incontreremo con l’allenatore, ma non in quegli incontri “da paura” come vengono dipinti. Ci troviamo all’inizio della campagna trasferimenti e di conseguenza valuteremo con l’allenatore le strategie da seguire”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Questa la conferma dell’amministratore delegato del club nerazzurro: “Sono già usciti diversi nomi, che escludiamo categoricamente. Ci incontreremo, valutaremo, si conoscono già i giocatori trasferibili e cercheremo di accontentarli. Da qui partiremo per poi sostituirli. Eriksen trasferibile? Direi proprio di sì, ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale ed è giusto dargli la possibilità di cercare spazio altrove. Ma non è una punizione, ha sempre dimostrato professionalità”.