Il primo tempo di Verona-Inter e le nuove dichiarazioni di Marotta su Eriksen scatenano i tifosi nerazzurri. Conte di nuovo nel mirino

È 0-0 tra Verona e Inter al termine del primo tempo. Una frazione piuttosto equilibrata che ha visto i nerazzurri spesso sulla difensiva e di fatto pericolosi in una sola occasione con Lautaro Martinez. 45 minuti che non hanno soddisfatto i tifosi dell’Inter, che sui social hanno messo di nuovo nel mirino l’allenatore. A scatenare le reazioni contro il tecnico sono anche le nuove parole di Marotta su Eriksen, definito non funzionale. Di seguito ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

#VeronaInter Non capisco come facciamo ad essere secondi. Solita partita, zero tiri in porta in mezz’ora. Come con lo Spezia e lo Shakhtar. ALLENATORE SCANDALOSO!!! Preferisco non vincere lo scudetto che vederlo ancora qui. #ConteOut #CONTEDIMETTITI #Inter #antonioconteout — PaoloAve24 (@PaoloAve24) December 23, 2020

#conteout #veronainter

il miglior assistman dell premier non e funzionale all’Inter io esco di testa — Scompy88 (@Seifah3) December 23, 2020

Va bene aver rispetto per le grandi squadre ma noi siamo conigli anche con le piccole. #ConteOut #VeronaInter — ÆQUINOCTIUM (@quinoctium) December 23, 2020

Conte non e’ funzionale al mondo Inter…..no Eriksen! — Bollino rosso#ConteOut (@rosso_bollino) December 23, 2020