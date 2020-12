Il futuro di Isco sembra sempre più lontano dal Real Madrid. Dalla Spagna rilanciano un possibile trasferimento alla Juventus

Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Isco è sempre più fuori dal progetto del Real Madrid ed è pronto a lasciare la capitale spagnola in cerca di una nuova avventura. Nel futuro del fantasista iberico potrebbe esserci anche la Serie A per rilanciarsi con la Juventus in prima fila per tentare il colpo. Ad alimentare il possibile approdo in bianconero del numero 22 di Zidane ci ha pensato anche ‘Defensa Central’.

Calciomercato Juventus, caccia al prestito di Isco

Il portale spagnolo ha evidenziato come la Juventus chiederà il trasferimento di Isco a gennaio in prestito con un’opzione di acquisto a luglio. Se il malagueño dovesse convincere in bianconero la dirigenza non avrebbe poi problemi a concludere ufficialmente il trasferimento a fine stagione. La società di Agnelli vorrebbe infatti inserire nell’accordo una clausola di acquisto al raggiungimento di determinati obiettivi. Dal canto suo Isco spingerebbe per l’addio in quanto va a caccia di continuità per non perdere il treno Europei con la Spagna di Luis Enrique. Una situazione che al momento non gli sarebbe garantita a Madrid. Al Real però proveranno a far pagare alla Juve la metà dello stipendio, che al momento oscilla sui 6 milioni di euro.