Il Barcellona sulle tracce di Pedro Neto, ma c’è la concorrenza della Juve che fa leva su Cristiano Ronaldo e il super agente Jorge Mendes

Pedro Neto si sta mettendo in mostra con la maglia del Wolverhampton. Dopo la negativa e sfortunata parentesi alla Lazio, il talento portoghese sta brillando in Premier League nella fila del club inglese: 14 apparizioni condite da 4 gol e 2 assist. Le big d’Europa hanno drizzato le antenne per il protetto di Jorge Mendes, prelevato dai ‘Lupi’ nell’estate 2019 dalla Lazio per circa 18 milioni di euro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’ex Juventus a zero | Pronto il ritorno in Italia

Juventus, assist CR7-Mendes: radar su Pedro Neto

Sul centrocampista offensivo ci sarebbe soprattutto l’interesse del Barcellona, meta al momento poco gradita a Mendes visto il mancato rinnovo di contratto con i blaugrana di Ansu Fati, altro assistito del super procuratore portoghese. Della situazione – si legge sulla testata ‘Don Balon’ – potrebbe quindi approfittarne la Juventus, segnalata sulle tracce del gioiello classe 2000. Il connazionale Cristiano Ronaldo avrebbe un grande appeal su Pedro Neto e lo stesso Mendes potrebbe essere orientato a portarlo a Torino visti gli ottimi uffici con la dirigenza della Continassa. Il prezzo però del 20enne lusitano, che tornerebbe da protagonista in Serie A dopo il flop alla Lazio, può essere un ostacolo per la Juve considerando che la sua valutazione sarebbe schizzata a 40 milioni di euro.