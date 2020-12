La Juventus cerca un vice Morata per il mercato di gennaio su richiesta di Pirlo. Sul taccuino dei bianconeri è finito Edouard del Celtic, nei radar anche del Milan

La Juventus si lecca le ferite dopo il tonfo per 3-0 contro la Fiorentina. La squadra di Pirlo chiude nel peggiore dei modi il 2020, con la ‘Vecchia Signora’ che ha perso anche i tre punti del match contro il Napoli dopo la sentenza ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni sul 3-0 a tavolino in un primo momento assegnato ai bianconeri nella sfida non giocata con i partenopei all’Allianz Stadium.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tracollo bianconero: la posizione di Pirlo

Juventus, c’è Edouard per l’attacco. Duello col Milan

Pirlo a fine gara non na nascosto la possibilità che la Juve possa intervenire sul mercato a gennaio e cercare dei correttivi per ampliare la rosa a sua disposizione. Una lacuna dello scacchiere bianconero è sicuramente la casella del vice Morata, vacante nel parco giocatori del tecnico bresciano. I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Milik e Giroud, senza dimenticare le piste che portano a Piatek e Depay, oltre ad un possibile ritorno a Torino di Llorente. Inoltre, da tenere sotto osservazione anche il profilo di Odsonne Edouard, rivelazione del Celtic Glasgow. Il centravanti francese classe ’98 era stato già accostato nelle scorse settimane ai campioni d’Italia e, stando a ‘Tuttosport’, rappresenterebbe un investimento tra presente e futuro vista la giovane età.

Edouard ha segnato 9 gol stagionali tra campionato ed Europa League (tra cui anche al Milan), finendo nel mirino proprio della dirigenza rossonera per l’attacco di Pioli come alternativa ad Ibrahimovic. La Juventus potrebbe così lanciare la sfida al ‘Diavolo’, al momento in vantaggio, con l’attaccante transalpino valutato intorno tra i 15 e i 20 milioni di euro dal Celtic.