Andrea Pirlo non è in discussione ma il primo bilancio non è certamente positivo. Ora, dopo il ko contro la Fiorentina, il primato è lontano

La stagione della Juventus si è fatta terribilmente complicata. I bianconeri di Andrea Pirlo, che si sono visti togliere tre punti dal Coni, hanno perso stasera contro la Fiorentina. Per l’ex centrocampista si tratta della prima sconfitta stagionale in Serie A ma a pesare nel primo bilancio stagionale, dopo 13 partite sono i pochi successi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Cristiano Ronaldo e compagni hanno, infatti, vinto solamente sei volte e i punti dalla vetta, occupata dal Milan, adesso sono ben 7, 6 dall’Inter, seconda. In poche ore dunque è stata spazzata via l’ottima prova contro il Parma, che aveva lasciato pensare ad una svolta in positivo dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina 0-3, arriva la prima pesantissima vittoria di Prandelli

Juventus, Agnelli non dimentica Zidane

Nel mirino non può che finire Andrea Pirlo e le sue scelte. La posizione del tecnico non è certamente in discussione ma le prime partite del 2021 saranno fondamentali: in pochi giorni, dopo l’Udinese, la Juventus sarà chiamata a giocare contro Milan, Sassuolo e Napoli (sicuramente in Supercoppa e probabilmente nel recupero). Le prime settimane di gennaio dunque diranno molto del futuro dei bianconeri. Come detto, Pirlo si gioca tanto ma il futuro non appare in dubbio, salvo clamorosi tracolli, anche se Zidane resta sempre un pensiero fisso di Andrea Agnelli.