Niente Juventus per Paul Pogba che dovrebbe andare al Real Madrid. Questo il messaggio lanciato dall’agente e intermediario di mercato Mario Cenolli a CMIT TV

I tifosi della Juventus continuano a sognare il ritorno di Paul Pogba che è ormai giunto al capolinea della sua avventura al Manchester United. Ciononostante non sembra affatto semplice un rientro a Torino del forte centrocampista francese da diverso tempo inseguito anche dal Real Madrid del connazionale Zinedine Zidane. Proprio in Spagna potrebbe essere il destino di Pogba secondo quanto sottolineato dall’agente e intermediario di mercato Mario Cenolli a CMIT TV.

Calciomercato Juventus, Pogba al Real Madrid: l’annuncio di Cenolli a CMIT TV

A CMIT TV Cenolli ha delineato un quadro ben preciso per il futuro del francese ex Juventus: “Penso che Pogba andrà al Real Madrid. Non credo vada alla Juventus. Secondo me Mino Raiola farà una mossa delle sue. Credo sia la volta buona per il Real. Potrebbe esserci un grande scambio di giocatori col Manchester United. Potrebbe andar bene agli inglesi. Penso sia un’operazione per giugno“.