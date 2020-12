Il Milan resta a caccia di un profilo per puntellare la difesa sul calciomercato. Paolo Maldini ora sceglie: calano le quotazioni di un giovane centrale

Il Milan cerca pochi profili strategici per completare la sua rosa a gennaio e tentare l’assalto allo scudetto. I rossoneri, in particolare, sono a caccia di un difensore giovane e di livello per completare la rosa, lì dove per stessa ammissione di Stefano Pioli la squadra sta soffrendo. Diverse ipotesi restano in corsa, ma sembrano scendere le quotazioni di Matteo Lovato. Il giovanissimo centrale del Verona piace, ma diversi ostacoli sembrano cruciali per la trattativa.

Calciomercato Milan, Maldini al bivio: Lovato perde quota

Paolo Maldini ha preso alto dell’alta richiesta del Verona, eccessiva per le casse rossonere: si parla di 20 milioni di euro. La prestazione del centrale ieri contro la Sampdoria è stata insufficiente e la sensazione è che Juric voglia lavorarci ancora per alcuni mesi, in modo da permettergli di acquisire esperienza. Ecco le sue parole di ieri in conferenza stampa: “Lovato ha fatto tre o quattro partite da titolare e non gli si può chiedere di essere un fenomeno. A mio avviso ha bisogno di tanti anni, per migliorarsi con umiltà”.

Paolo Maldini, preso atto anche dell’esponenziale crescita di Kalulu, potrebbe orientarsi su un profilo che abbia già esperienza internazionale: occhio a Ozan Kabak, la cui quotazione economica è in ribasso ma anche a Mohamed Simakan, come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane.