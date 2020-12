Calciomercato Milan, ecco la quota dei bookmakers per l’arrivo di Haaland

Calciomercato Milan, il sogno Haaland diventa possibile per i bookmakers: ecco la quota sulle scommesse per il norvegese in rossonero

Il Milan ha visto ridursi il vantaggio sugli inseguitori in classifica, soprattutto sull’Inter, con i due pareggi di fila contro Parma e Genoa, ma rimane al comando. Rossoneri che possono correre per lo scudetto e che sognano un avvenire radioso, di sicuro nella prossima stagione, con almeno il ritorno in Champions League che appare più che alla portata verranno effettuati importanti investimenti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Inter e Juve – Pioli, Conte e Pirlo chiedono cinque acquisti per lo scudetto

Milan che come regalo scudetto, come anticipato da Calciomercato.it, potrebbe portare a casa Erling Haaland. Pista comunque molto complicata, quella che porta al bomber del Borussia Dortmund, ma che secondo gli scommettitori non è così improbabile. I bookmakers, stando ad ‘Agipronews.com’, bancano a 16 l’arrivo dell’attaccante norvegese. Quota elevata ma nemmeno così tanto. Anche per l’endorsement che il bomber ha rilasciato al suo connazionale Hauge. Occhio alle vie infinite del mercato, soprattutto in era Covid.