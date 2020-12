La Juventus aveva in mano Aouar nell’ultimo mercato estivo, ma ha preferito chiudere il trasferimento di Chiesa per accontentare Pirlo

Non è bastata alla Juventus la perla di Federico Chiesa ieri nel match contro l’Atalanta per conquistare i tre punti. Giocata da urlo e destro sotto il sette, quasi a ricordare le pennellate di qualche anno fa di papà Federico. Secondo centro con la maglia bianconera per l’ex Fiorentina, primo in campionato dopo la rete segnata in Champions League con la Dinamo Kiev. A referto del numero 22 ci sono anche 4 assisti vincenti, a certificare il buon impatto del nazionale azzurro nella nuova realtà.

Juventus, Chiesa preferito ad Aouar: il retroscena

Chiesa che è stato fortemente voluto a Torino da Andrea Pirlo, dopo un lungo inseguimento da parte del CFO Paratici partito da lontano. La ‘Vecchia Signora’ ha concluso l’affare al fotofinish del mercato, esaudendo una precisa richiesta tattica del nuovo tecnico. Un affare complessivo da circa 60 milioni di euro tra prestito e riscatto, con la dirigenza della Continassa che ha ‘mollato’ Houssem Aouar per piazzare l’assalto decisivo a Chiesa come riporta ‘Tuttosport’. La Juventus infatti sul finire dell’ultima sessione estiva aveva in mano il talento del Lione, ma ha preferito chiudere l’affare con la Fiorentina per il classe ’97 e accontentare Pirlo.

Mossa che per il momento sta fruttando nello scacchiere bianconero, al netto ovviamente delle potenzialità di Aouar, che rimane comunque nei radar di Paratici per le prossime finestre di mercato.