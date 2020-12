Pagelle e tabellino di Juventus-Atalanta, match della 12° giornata del campionato di Serie A. Freuler risponde a Chiesa

La Juventus rimandata all’esame di continuità richiesto da Pirlo. La squadra campione d’Italia sciupa troppo e non va oltre il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Non basta la pennellata di Chiesa ai bianconeri, raggiunti nella ripresa dalla sassata di Freuler. Poi entra in scena Gollini: disinnesca Ronaldo dal dischetto, prima di superarsi anche su Morata. L’ingresso in campo del ‘Papu’ Gomez accende la ‘Dea’ che soffre però in difesa. De Ligt è un muro, malissimo il Moraldo. Pirlo perde Arthur per infortunio e concede soltanto 10′ (recupero compreso) a Dybala.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juve-Atalanta, ecco il labiale di Gasperini dopo l’errore di CR7

Le pagelle di Juventus-Atalanta: Chiesa non basta, Gomez luce della ‘Dea’

JUVENTUS

Szczesny 7 – Viene chiamato poco in causa. Ma è decisivo su Zapata e specialmente sull’incornata di Romero.

De Ligt 7 – Invalicabile, lascia le briciole a Zapata. Tiene alta la retroguardia e non sbaglia un’uscita.

Bonucci 6 – Alcuni disimpegni eleganti, costruisce il gioco dal basso. Si fa beffare dall’incubo Zapata nel primo tempo: per sua fortuna ci pensa Szczesny.

Danilo 6,5 – Si sdoppia tra interno difensivo e fascia sinistra. Tiene a bada Hateboer, sfiora il gol del 2-1 bianconero.

Cuadrado 5,5 – Non si accende sulla destra. Corsa e sacrificio non mancano, ma stasera è poco lucido.

McKennie 5,5 – Lancia Morata ad inizio secondo tempo, però in generale è un passo indietro rispetto alle ultime brillanti uscite.

Arthur 6 – Buon impatto sul match, ma si fa subito male alla coscia (27′ Rabiot 5 – Troppo leggero sul gol di Freuler. Non fa valere atletismo e fisico).

Bentancur 6 – Parte forte, presenza costante nel cuore del centrocampo. Accusa la fatica nel finale.

Chiesa 7 – Partita di qualità e un gol che ricorda le pennellate di papà Enrico. Si procura con furbizia anche il penalty che Ronaldo non sfrutta a dovere (74′ Alex Sandro 6 – Rileva un affaticato Chiesa). Inevitabili, però, le polemiche per il rigore poi sbagliato da Cr7.

Morata 4,5 – Nervoso per il trattamento riservatogli da Romero, butta alle ortiche a porta vuota in sospetto offside. Non è il solito Morata, sbaglia anche le cose più banali. Nel secondo tempo difetta in cinismo davanti a super Gollini (84′ Dybala sv).

Cristiano Ronaldo 4 – Forse la versione peggiore da quando veste la maglia bianconera. Si fa ipnotizzare dal dischetto, stavolta sono dolori dagli undici metri. Non trova mai il guizzo: umano e in difficoltà nella fredda serata dell’Allianz Stadium.

All. Pirlo 5,5 – La Juve sciupa troppo e lascia sul piatto altri due punti importanti nella corsa scudetto. Morata e Ronaldo ‘tradiscono’ il tecnico bresciano, anche se la ‘Vecchia Signora’ fatica ancora a trovare una sua quadratura. Cercasi continuità…

ATALANTA

Gollini 8 – Volo inutile sul destro imparabile di Chiesa. Show nella ripresa: prima si immola su Morata, poi disinnesca CR7 dal dischetto. Non sazio, replica miracolosamente ancora su Morata.

Djimsiti 6 – Salva su Ronaldo, ma non sempre è puntuale nelle chiusure.

Romero 5,5 – Ruvido e cattivo, forse troppo. Rischia il secondo giallo su Morata. Si alza anche in ritardo dalla linea del fuorigioco. Prova a farsi perdonare, ma trova Szczesny sulla sua strada.

Palomino 5,5 – Pasticcia palla al piede. Soffre quando viene puntato in velocità.

Hateboer 5,5 – Non c’è la classica spinta sulla destra. In più, lascia troppo spazio a Chiesa in occasione del gol del 22 bianconero. Nella ripresa atterra l’ex Fiorentina sul rigore bianconero.

De Roon 6 – Smista il gioco, con alterne fortune. E’ comunque solido in mezzo.

Freuler 7 – Non carbura all’inizio, sono rari gli inserimenti negli ultimi sedici metri avversari. Si sveglia dopo l’intervallo e realizza un gol da applausi grazie ad un missile che piega le mani a Szczesny.

Gosens 6,5 – E’ sempre un pericolo quando può azionarsi sulla fascia mancina. Gi manca però un pizzico di continuità nelle giocate. In acrobazia va vicino all’eurogol.

Malinovskyi 6 – Si accende a tratti: quando lo fa, mette paura alla Juve e a Szczesny (72′ Miranchuk 5,5 – Non riesce ad incidere).

Pessina 6,5 – Prestazione positiva, dà fastidio ai bianconeri tra le linee. Manda in porta Zapata nel primo tempo (53′ Gomez 7 – Subito frizzante, mette lo zampino nella rete di Freuler. Con lui in campo l’Atalanta è un’altra cosa).

Zapata 5,5 – Parte a rilento, de Ligt gli rende la vita difficile. Con Bonucci la storia è diversa e per poco non trova la rete dell’1-1. Ma anche oggi resta all’asciutto (72′ Muriel 5,5 – Si vede poco).

All. Gasperini 6,5 – L’Atalanta sa reagire dopo lo svantaggio. Il Gasp rischia in difesa, ma grazie anche al ‘nemico’ Gomez ritrova il bandolo della matassa e strappa un punto preziosissimo allo Stadium.

Arbitro Doveri 5,5 – Manca qualche giallo. Restano dei dubbi sul rigore concesso a Chiesa per l’intervento di Hateboer.

TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 1-1

29′ Chiesa; 57′ Freuler (A)

Juventus (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennnie, Arthur (27′ Rabiot), Bentancur, Chiesa (74′ Alex Sandro); Morata (84′ Dybala), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (72′ Miranchuk), Pessina (53′ Gomez); Zapata (72′ Muriel). A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Toloi, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Lammers, Diallo. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Irrati

Ammoniti: Romero (A), Rabiot (J), de Roon (A), Morata (J), McKennie (J), Gasperini (A, dalla panchina)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′