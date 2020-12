Calciomercato Milan, l’agente svela: “La Serie A è la sua prima scelta”

Il Milan è a caccia di un difensore nella prossima sessione di calciomercato. L’agente di un centrale si sbilancia sulla volontà del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan continua la ricerca di un nuovo difensore sul calciomercato. I rossoneri negli scorsi mesi, come vi abbiamo riportato su Calciomercato.it, hanno seguito con grande interesse il futuro di Nacho Fernandez. L’agente del calciatore del Real Madrid, Juanma Lopez, dopo aver parlato del riscatto di Morata, aggiorna anche sul centrale, prospettando un futuro in Italia.

Di seguito le sue dichiarazioni a ‘gianlucadimarzio.com’: “Nacho è un professionista incredibile. Ha la testa da Real Madrid, ha mentalità vincente e non è un caso che Florentino e Zidane non vogliano cederlo. Però dico che se dovesse lasciare Madrid la sua prima scelta sarebbe l’Italia. Gli piace tantissimo l’idea di giocare in Serie A“.

LEGGI ANCHE >>> Milan, tutto il peso di Calhanolgu | Ecco perché è fondamentale per Pioli

Calciomercato Milan, retroscena su Dani Olmo: le parole dell’agente

Juanma Lopez rivela anche un retroscena su Dani Olmo che in passato è stato ad un passo dai colori rossoneri: “E’ stato molto vicino. A Boban piaceva tantissimo, ci ha provato per settimane, ci siamo anche incontrati a Milano. In quell’occasione ero in compagnia di suo papà e di Andy Bara. Alla fine ha scelto il giocatore e ha preferito proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga“.