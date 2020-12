Clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante il Milan. Il club rossonero starebbe pensando al colpaccio in Serie A: cifre e dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e in casa Milan continua a tenere banco la situazione rinnovi. Sono ancora in ballo, infatti, quelli piuttosto importanti di Donnarumma e Calhanoglu, senza dimenticare Ibrahimovic. Al momento la trattativa più spinosa è quella per il prolungamento del fantasista turco, in scadenza di contratto nel prossimo giugno. La volontà delle parti è comunque quella di proseguire insieme, ma la distanza è ancora importante e non sono da escludere colpi di scena. Il club rossonero starebbe così iniziando a guardarsi intorno per l’eventuale successione del proprio numero 10 e nelle ultime ore è spuntata una clamorosa indiscrezione a riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Luis Alberto | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Pianeta Milan’, un’idea forte che sta prendendo piede nella dirigenza rossonera è quella che porta al nome di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo ha recentemente rinnovato con la Lazio fino al 2025, ma sarebbe in rottura con la società biancoceleste dopo il caso scoppiato in seguito alle sue dichiarazioni nei confronti di Lotito. In caso di clamorosa rottura con Calhanoglu, il Milan potrebbe anche decidere di cedere il giocatore a gennaio per non perderlo a parametro zero, e proprio da qui nascerebbe la suggestione Luis Alberto.

Calciomercato Milan, Lotito chiede 50 milioni per Luis Alberto

Come riferito dal portale, i rossoneri avrebbero già chiesto informazioni alla ‘YouFirst Sports’, agenzia di Luis Alberto, in occasione dei primi contatti per il rinnovo di Davide Calabria, anch’egli assistito dagli stessi agenti. Tuttavia, trattare con Lotito è sempre difficile e il presidente valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro. Al momento si tratta dunque di una semplice suggestione, ma nel calciomercato, si sa, tutto è possibile. Staremo a vedere.