Il futuro di Dybala è sempre più un rebus: prima le sue parole sul rinnovo, poi la risposta di Agnelli mentre le big d’Europa sono sempre in agguato

L’intrigo Dybala è apertissimo. Il nodo sul suo futuro è sempre più stretto, soprattutto dopo la risposta di Agnelli allo stesso argentino sul rinnovo. “La società non mi ha chiamato”, “Aspettiamo una risposta alla nostra offerta”. Botta e risposta, destro-sinistro. L’argentino tira una frecciata alla società, passandogli la palla e la responsabilità del suo futuro. La società risponde restituendogli il ‘favore’.

Intanto in Inghilterra si continua a parlare dei possibili ritorni di fiamma per la Joya, a partire dal Manchester United fino al Tottenham che hanno continuato a seguire le vicende legate a Dybala. Entrambi potrebbero tornare presto alla carica, con gli Spurs che già si sarebbero mossi per capire la fattibilità dell’operazone. Come riporta ‘Tuttosport’, nel 2021 l’argentino muoverebbe anche l’interesse di altri top club come Barcellona e PSG.