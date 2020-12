Svolta importante per quanto riguarda il calciomercato Juventus. No all’offerta bianconera: Aouar vicino al Psg

Il lungo corteggiamento della Juventus non sembra destinato a portare i frutti sperati. Da quasi un anno, ormai, i dirigenti bianconeri sono sulle tracce di Houssem Aouar, 22enne centrocampista transalpino di origini algerine che milita attualmente nel Lione. Nella doppia sfida della scorsa Champions, la ‘Vecchia Signora’ ha potuto ammirare le sue straordinarie dote tecniche. Pirlo sarebbe felicissimo di aggiungerlo alla sua mediana, ma dalla Francia non arrivano buone notizie per la Juve. Nonostante i buoni rapporti tra le due società, certificati dalla cessione in prestito di De Sciglio la scorsa estate, la trattativa è in alto mare.

Calciomercato Juventus, Aouar si allontana: respinta la proposta bianconera

Stando a quanto riferito dall’emittente francese ‘Radio Monte Carlo’, infatti, il Lione avrebbe rifiutato l’offerta della Juventus per Aouar. Il presidente Aulas, nonostante la crisi economica derivata dalla pandemia da coronavirus, non ha infatti intenzione di scendere sotto la richiesta di 50 milioni di euro cash. Una cifra che avrebbe deciso di stanziare il Paris Saint-Germain per averlo la prossima stagione. Un acquisto voluto dal presidente Nasser Al-Khelaifi, pronto a sfruttare il tesoretto derivante dal risparmio sugli stipendi di Draxler e Di Maria, in scadenza di contratto a giugno.