Calciomercato Juventus, futuro Pogba | “Solskjaer furioso, sarà cessione”

Rimane bollente la situazione di Paul Pogba, dopo le parole di Mino Raiola, in quel di Manchester. La suggestione di un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino, poi, si è subito riaccesa: tanto da non poter escludere che l’affare si compia già a gennaio. Nella giornata di oggi sono arrivate ulteriori conferme sulla possibilità che Pogba lasci lo United già nel prossimo mercato ed i bianconeri restano, in ogni caso, i primi candidati ad assicurarsi l’ingaggio del campione del mondo. Il giornalista Massimo Marianella a ‘Sky Sport’ ha rivelato: “Solskjaer è furioso per le parole di Raiola. Sono convinto che il Manchester United non aspetterà l’estate per venderlo, se avranno la possibilità lo daranno via a gennaio”.

Calciomercato Juventus, Pogba verso il ritorno | “Un’opportunità concreta”

Il giornalista Massimo Marianella, dopo aver rivelato la volontà del Manchester United di liberarsi il prima possibile di Pogba, ha parlato anche del suo possibile ritorno a Torino. “La Juventus è un’opportunità concreta, il francese con la maglia bianconera ha un feeling particolare”. Anche il giornalista, esperto di calcio inglese, non ferma il tam tam relativo a quello che potrebbe essere l’affare più importante del mercato di gennaio. Il ‘Polpo’, per caratteristiche, potrebbe risolvere tutti i problemi del centrocampo di Pirlo e se dovesse essere recuperato il giocatore di Torino, la Juventus potrebbe tornare a sognare in grande anche in Europa.