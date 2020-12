Antonio Conte è finito nel mirino della critica dopo l’ultima settimana tra l’eliminazione Champions e la vittoria tirata contro il Cagliari. Moratti fa il punto

In casa Inter l’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi sembra aver lasciato strascichi importanti soprattutto in relazione alla figura di Antonio Conte. La delusione europea e il post-partita al veleno hanno quindi contribuito a porre il tecnico salentino nel mirino della critica mettendone inevitabilmente in dubbio la permanenza all’Inter sul medio-lungo periodo.

Calciomercato Inter, Moratti su Zhang: “Vuole tenere duro su Conte”

A proposito del futuro di Antonio Conte ha parlato l’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha ammesso: “Zhang vuole tener duro su Conte e non vuole buttarla via. Conte ha le sue qualità e vuole insistere per vincere qualcosa tra campionato e Coppa Italia. Gli attacchi di Conte? Quello è stato qualcosa di abbastanza nuovo. Mourinho era tosto ma legato alla società”. Poi sulla fiducia a Conte: “Ho cambiato tanti allenatori anche io! Mi sono pentito di aver allontanato Simoni, ad esempio. Ho avuto un sacco di guai cambiando continuamente”.